Asili nido, la manifestazione davanti al comune: "Chi lavora deve avere risposte"

La manifestazione contro la chiusura degli asili nido è partita questa mattina 18 giugno da via Passeri alle 9.30 per arrivare davanti al Comune, passando per il lungolago. Un centinaio i partecipanti che hanno animato il corteo. Il volantino che ha preceduto la protesta, del resto era chiaro: "Rapinese e Roperto: assenti ingiustificati. Chi lavora deve avere risposte".

Lo sciopero degli asili nido di Como, in concomitanza con il corteo, è stato indetto dai sindacali Cgil, Cisl e Uil. "Lo sciopero riuscitissimo, tutti i nidi di Como oggi sono chiusi per rivendicare assunzioni pubbliche del personale educativo, ausiliario e di cucina e contrastare la chiusura di due nidi e l'ingresso di soggetti privati all'interno del sistema nidi. Si perdono competenze e continuità educativa, si svaluta un servizio che in 40 anni è stato fiore all'occhiello del comune di Como a favore del privato che, è bene ricordarlo, fa profitto pagando meno il personale" ha commentato la segretaria della Funzione pubblica Cgil Stefania Macrì.