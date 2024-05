Sushi e ravioli: a Como apre un nuovo locale di street food asiatico

E' tutto pronto per l'apertura di Asia, il nuovo locale di street food dai sapori orientali. Il locale, che dovrebbe aprire nei prossimi giorni in centro a Como, avrà un menù prettamente asiatico, con possibilità di acquistare il cibo da asporto o per il consumo sul posto. Al momento non è ancora disponibile un menù ufficiale da consultare, ma una cosa sembra ormai certa: il piatto forte saranno i ravioli. Con ogni probabilità la scelta sarà davvero variegata, ma per scoprirlo non occorre altro che aspettare qualche giorno. Asia potrebbe aprire i battenti già settimana prossima. La posizione è centralissima, vicina a piazza Cavour: si trova, infatti, in via Bianchi Giovini.