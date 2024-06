Nuovi asfalti in arrivo: Lariana a senso unico alternato fino al 28 giugno

L'amministrazione provinciale di Como ha emesso un'ordinanza relativa alla viabilità sulla Ex SS583 (Lariana) nel tratto compreso tra i comuni di Blevio, Torno, Faggeto Lario e Pognana Lario. L'ordinanza, firmata dal dirigente del settore Infrastrutture, si rende necessaria per garantire la sicurezza e facilitare i lavori di asfaltatura.

Modifiche alla viabilità

Per garantire il corretto svolgimento delle operazioni e la sicurezza del traffico veicolare, si rende necessario istituire un senso unico alternato regolato da impianto semaforico e movieri di appoggio. Nei giorni feriali sarà istituito il senso unico alternato per tratti di lunghezza non superiore a 200 metri, nel periodo compreso tra il 19 giugno 2024 e il 28 giugno 2024, dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo.

Dettagli dell'ordinanza

Questa misura sarà applicata esclusivamente nei giorni feriali, escludendo quindi i festivi e prefestivi. Sarà apposta la segnaletica stradale conforme alle normative vigenti in prossimità dell'area di cantiere, per avvisare adeguatamente gli automobilisti e garantire la sicurezza sul tratto interessato. Sarà in vigore il divieto di sosta e fermata su tutte le aree necessarie all'esecuzione dell'opera. Inoltre, non sarà consentito il deposito temporaneo di materiali e mezzi d'opera sulla carreggiata o sulle banchine stradali.