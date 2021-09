Asf replica alle segnalazioni sulla capienza del bus della linea C60:

Dopo le segnalazioni di questa mattina, 30 settembre, è arrivata la replica di Asf che riceviamo e pubblichiamo:

«Ringraziando per la segnalazione, monitoreremo con ancor più attenzione la linea C60 e, in particolare, le corse negli orari indicati dai nostri utenti. Ci teniamo però a ribadire che, in molte occasioni, un mezzo possa sembrare pieno, ma è necessario considerare che - da carta di circolazione - vetture come quelle in dotazione ad Asf sono attrezzate per ospitare (al 100%) 6 persone per mq. Questo significa che, molto spesso, quello che viene visto come "bus affollato" rientri in realtà all'interno della capienza consentita dell’80%.

Sottolineiamo anche che, negli orari di punta, tutti i nostri mezzi sono in servizio: stiamo utilizzando anche vettori esterni in modo da aumentare ulteriormente il numero di posti disponibili».