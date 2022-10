Asf, ecco il portale per gli abbonamenti online

Asf Autolinee ha predisposto una piattaforma digitale per consentire ai propri utenti di acquistare abbonamenti e di usufruire del Bonus Trasporti. L'obiettivo è limitare i disagi, permettendo così all'utenza di eseguire tutte le operazioni senza dover affrontare code alle biglietterie di Como e Menaggio.

Il portale web, completo di una GUIDA con tutte le indicazioni utili per procedere online, è già all'attivo al seguente indirizzo ed è raggiungibile facilmente dal sito aziendale www.asfautolinee.it tramite collegamento. La piattaforma, che si presenta molto intuitiva, con campi predisposti in cui inserire tutti i dati richiesti, permette anche di convertire il vecchio abbonamento cartaceo nel nuovo abbonamento digitale, utile per i successivi rinnovi. E' possibile registrarsi al servizio, del tutto gratuito, da pc, da smartphone e tablet.