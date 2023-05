Ingorghi e autobus bloccati sulla Regina, Asf: "Problema cantieri e turisti"

Come è noto a tutti coloro che ogni giorno percorrono la Regina la situazione traffico e incolonnamenti è davvero critica. A tal proposito Asf Autolinee ha diramato una nota per spiegare come intendono procedere per cercare di arginare i disagi che non dipendono da loro.

"A causa di una viabilità resa critica dalla presenza di numerosi cantieri, nonché dalla forte affluenza turistica, le nostre corse delle linee C10 e C20, transitanti sulla Regina, in questi giorni stanno registrando ritardi, in alcuni casi superiori ai 90 minuti per le tratte più lunghe, e di conseguenza difficoltà nel rispetto delle coincidenze con le linee dirette verso le valli.

Pertanto, visto che non ci è possibile garantire regolare svolgimento del servizio, desideriamo rassicurare che, assieme all’Agenzia per il TPL e tutti gli enti locali coinvolti, stiamo mettendo in campo ogni possibile azione per ridurre i disagi ai nostri passeggeri, anche attraverso tavoli di lavoro coordinati dalla Prefettura"