Asf cerca 60 autisti a Como e provinca

Sono 60 le posizioni richieste da ASF Autolinee, la principale Società di trasporto pubblico di Como e Provincia. Con circa 500 dipendenti e una flotta composta da più di 300 autobus, l'azienda intende infatti rafforzare il proprio organico procedendo alla selezione di 60 Operatori di Esercizio (Autisti). Si tratta di una ricerca continuativa, che avrà la durata di un anno, con termine il 22 febbraio 2024.

L’operatore d’esercizio è un lavoratore che, in possesso delle abilitazioni richieste, svolge mansioni di guida di autobus per il trasporto di persone e le connesse attività accessorie previste dal CCNL di categoria e dagli accordi aziendali vigenti. Il bando è aperto a persone di età non inferiore ai 21 anni, che godano dei diritti civili e politici e che dispongano dell’idoneità fisica per ricoprire l’impiego. Sono richiesti diploma i scuola secondaria di primo grado, patente D con punteggio residuo superiore a 15 punti, Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per il trasporto di persone.

Il contratto

Sarà applicato il contratto Autoferrotranvieri a tempo indeterminato, con periodo di prova di 6 mesi. Alla data di uscita del presente bando sono presenti posizioni aperte nelle località di: Como-Urbano, Como-Extraurbano, Bellagio, Cantù, Erba, Asso, Menaggio, San Fedele Intelvi.

Benefits

- Riconoscimento, ai fini del passaggio di parametro, dell’anzianità conseguita presso altre Società del settore.

- Per il personale che verrà assunto al parametro di ingresso (140), passaggio al parametro successivo (158) dopo 7 anni di anzianità effettiva.

- Buono pasto del valore attuale di 7 euro per ogni giornata di presenza effettiva;

- Applicazione di tutti gli accordi di secondo livello vigenti per il personale in forza nella medesima mansione, compreso il premio di risultato, con riconoscimento delle relative indennità.

Inoltre, allo scopo di incentivare l’occupazione giovanile, ai candidati ammessi che alla data di assunzione non abbiano ancora compiuto il 36° anno di età, verrà riconosciuto, quale fringe benefit, un rimborso di 100 euro al mese lordi per 36 mesi, a ristoro dei costi sostenuti per il conseguimento della patente D e della CQC.

La candidatura va presentata entro e non oltre le ore 8 del 22/02/2024 tramite il link. Tutte le informazioni sono consultabili sul sito aziendale www.asfautolinee.it.