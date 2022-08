Nuova stagione, i tifosi del Como viaggiano gratis sui bus nei giorni di partita

Anche per la nuova stagione sportiva Como 1907 e ASF Autolinee hanno deciso di rinnovare l’iniziativa di mobilità sostenibile. La società di trasporto pubblico continuerà a dare a tutti i tifosi lariani la possibilità di viaggiare gratuitamente sui mezzi urbani di ASF Autolinee nel giorno gara per raggiungere lo stadio.

A partire dalla partita in programma sabato 13 agosto contro il Cagliari e a seguire per tutti i match casalinghi, il trasporto pubblico sarà gratuito nelle due ore precedenti il calcio d’inizio e successive al fischio finale per tutti i possessori del titolo di accesso allo stadio (biglietto o abbonamento). Per salire sui bus basterà mostrare il biglietto senza bisogno di nessuna registrazione aggiuntiva.

L’obiettivo dell’iniziativa, già testata con successo la scorsa stagione, è quello di migliorare la viabilità nella città di Como durante il giorno gara limitando l’utilizzo delle auto private, ridurre l’impatto dell’inquinamento sulla qualità dell’aria, e favorire un risparmio economico e di tempo per i tifosi.

Le linee urbane incluse nella promozione

• Linea 1 Ponte Chiasso - Como - San Fermo

• Linea 3 Lora - Camerlata - Grandate

• Linea 4 Como staz. FS - Camnago Volta

• Linea 5 Como staz. FS - Civiglio

• Linea 6 Maslianico - Breccia

• Linea 7 Sagnino - Como - Lora

• Linea 8 Como staz. FS – Casnate

• Linea 11 Ponte Chiasso - Sagnino - Bassone

• Linea 12 Camerlata - Lazzago - San Fermo - Tavernola