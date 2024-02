A Como prende il via l'Academy per aspiranti autisti di bus

Asf Autolinee, società di trasporto pubblico passeggeri operante a Como e Provincia, ha lanciato l'Academy Asf-Enaip in collaborazione con Enaip Como per la formazione di nuovi autisti. Questo progetto, mirato a crescere "in casa" e a stabilizzare i futuri dipendenti, offre un'opportunità innovativa per affrontare la carenza di personale con un approccio improntato alla qualità della formazione e all'attenzione alla persona. Il progetto prevede la formazione e l'assunzione di nuovi autisti per integrare il personale operante sugli autobus di Asf Autolinee. Attualmente, sono stati assunti 34 autisti in formazione che inizieranno il servizio a tempo pieno a partire dal mese di maggio. I candidati autisti selezionati per il progetto hanno completato un rigoroso iter di selezione condotto da Enaip e Asf Autolinee, coinvolgendo circa 300 candidati. I requisiti richiesti includono la residenza a Como, la disoccupazione e un'età minima di 21 anni, oltre al possesso della patente B o superiore.

La formazione

Il percorso formativo prevede due fasi. La prima consiste in un corso di 130 ore presso una scuola guida per ottenere la patente D e la CQC. La seconda fase prevede un corso di 190 ore presso Enaip Como per sviluppare le competenze necessarie per interpretare con professionalità il ruolo di autista. Questo corso offre moduli per approfondire la conoscenza del territorio comasco, migliorare le capacità di comunicazione in lingua inglese con i passeggeri, comprendere l'evoluzione del settore dei trasporti verso la sostenibilità, adottare uno stile di guida sicuro e confortevole, e gestire efficacemente le relazioni con i passeggeri.

Contratto e retribuzione

Un elemento chiave del progetto è l'inquadramento contrattuale immediato dei candidati autisti all'inizio dei corsi. Si tratta di un contratto a tempo determinato di sei mesi, per 20 ore settimanali, con una retribuzione mensile di 750 euro, integrata da buoni pasto, indennità di presenza e abbonamento gratuito su tutta la rete Asf Autolinee. Al termine dei corsi, i partecipanti avranno l'opportunità di trasformare il contratto in uno a tempo indeterminato.

Massimo Bertazzoli, amministratore delegato di Asf Autolinee, ha presentato con entusiasmo le prime tre aule dell'Academy Asf-Enaip, evidenziando il ruolo chiave dei conducenti nell'assicurare viaggi sicuri e confortevoli per la comunità: "Il progetto è mirato allo sviluppo di un percorso professionalizzante volto a formare i conducenti autobus di prossima generazione della nostra società."

Ilenia Brenna, direttore dell'Area Enaip Como-Cantù, ha espresso soddisfazione: "La scelta dell’azienda di assumere già all’inizio del periodo di formazione è stata uno degli elementi vincenti del progetto e ha permesso di coinvolgere ben 34 corsisti".

Guido Martinelli, presidente di Asf Autolinee, ha ribadito l'importanza di rispondere alle sfide del settore del trasporto pubblico locale, riconoscendo l'Academy Asf-Enaip come un'iniziativa strategica per affrontare la carenza di personale e promuovere lo sviluppo economico dei territori: "Negli ultimi anni la complessa realtà del mercato del lavoro ha visto una evoluzione particolarmente veloce, a cui non sempre sono state date le risposte necessarie. Anche il settore del Trasporto Pubblico Locale in cui opera Asf Autolinee ha accusato questa situazione, e oggi la carenza di personale di guida e la difficoltà nel reperimento di risorse umane sono temi diffusi a livello locale, nazionale ed europeo. Stiamo lavorando su diversi fronti, anche in sinergia con le altre aziende del settore e con le Associazioni di categoria, per raggiungere soluzioni moderne e sostenibili a livello di sistema, consapevoli del ruolo strategico che il TPL ricopre per lo sviluppo economico dei territori. Nell’ambito di questi sforzi si concretizza Academy Asf-Enaip, importante iniziativa realizzata con la qualificata partnership di Enaip".