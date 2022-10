Arriva All You Can Visit, la carta per i musei della Lombardia, del Piemonte e della Valle d’Aosta

E’ il progetto multipiattaforma di Abbonamento Musei che dal 7 ottobre 2022 porterà il pubblico alla scoperta e riscoperta con occhi nuovi delle ricche collezioni conservate dalle 13 realtà riunite nella Rete dell’800 Lombardo. Saranno infatti i fondatori, i primi collezionisti e addirittura le opere stesse, a condurre i visitatori lungo i percorsi in una doppia veste: grafica, divenendo simboli rappresentativi dei musei, e sonora, quali protagonisti di vivaci podcast capaci di trasportare gli ascoltatori nelle ovattate atmosfere ottocentesche.

Abbonamento Musei è la carta all you can visit che dà libero accesso al patrimonio della Lombardia, del Piemonte e della Valle d’Aosta, ogni volta che lo si desidera, 365 giorni l’anno. Un’iniziativa unica in Italia con oltre 450 realtà aderenti tra musei, residenze reali, castelli, giardini e fortezze diffuse sul territorio. La Rete dell’800 Lombardo riunisce istituzioni che riconoscono il proprio tratto identitario comune nel patrimonio artistico e culturale del XIX secolo in Lombardia impegnandosi L’ARTE CON CHI NE FA PARTE.

Apriranno il progetto le voci della principessa Federica Luisa Guglielmina Marianna Carlotta, per noi Carlotta, che accompagnerà gli ospiti nella residenza e nei ricchi giardini della dimora donatale dalla madre, la splendida Villa Carlotta a Tremezzina sulle rive del lago di Como, Giuseppe Diotti, (Museo Diotti, Casalmaggiore CR) e Gaetano Bonoris, (Castello Bonoris a Montichiari (BS)

“Molto prima che diventasse un museo, Villa Carlotta, il suo giardino e le sue stanze sono state aperte a viaggiatori, ospiti, visitatori. Ancora oggi la Villa mantiene intatto il fascino dei luoghi dove hanno abitato gli antichi proprietari e custodisce il ricordo della principessa Carlotta, musicista sensibile e di grande talento, che le diede il suo nome. Da ottima padrona di casa Carlotta saprà condurre gli ospiti nelle stanze della sua elegante residenza affacciata sulle sponde del lago di Como.” afferma Maria Angela Previtera, Direttore Villa Carlotta Museo e Giardino Botanico

Il progetto multicanale di Abbonamento Musei arriva in Lombardia per raccontare la Rete dell’800 Lombardo attraverso le voci delle donne e degli uomini che ne sono protagonisti. Le altre puntate usciranno su tutte le principali piattaforme a partire dal 28 ottobre, ogni due settimane, il venerdì.

A fianco dei podcast, L'arte con chi ne fa parte propone una serie di appuntamenti nei musei, che accompagneranno il pubblico per tutto l’autunno-inverno ridando vita ai protagonisti che hanno abitato o plasmato palazzi e musei.

I podcast si possono ascoltare qui.