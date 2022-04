L'aquila reale del Lago di Como: gli stupendi scatti del fotografo Paolo Vimercati

Uno dei più splendidi uccelli rapaci vola alto sul Lago di Como. Una rarità poterlo apprezzare così, come ha fatto il fotografo Paolo Vimercati. L'aquila reale domina le vette lariane, spiega le larghe ali e plana lenta seguendo immaginarie spire per poi ritrovare la corrente d'aria che la riporta in quota. Uno spettacolo della natura che rimpie gli occhi e accarezza lo spirito. Le foto che pubblichiamo sono state scattate da Vimercati sul Monte Grona, a Plesio, sopra Menaggio. Sono scatti rari, di grande bellezza. Sullo sfondo del lago vola elegante l'aquila reale sfoggiando la sua apertura alare sulla quale spiccano inserti di piume bianche sulla coda. Una potente ed evocativa immagine di primavera.