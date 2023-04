Apre l’AgriMercato di Eupilio: Campagna Amica cresce in provincia di Como

La data da segnare in calendario è quella di domenica 16 aprile: un giorno importante, che segna una crescita ulteriore dei Mercati di Campagna Amica nelle province lariane e che vedrà l’apertura del nuovo AgriMercato a Eupilio, sulle sponde del Segrino: un nuovo punto di riferimento sia per i consumatori del territorio, sia per i turisti che si recano, nel fine settimana, in un luogo dalla forte vocazione turistica.

L’iniziativa, nata dall’intesa tra l’associazione di categoria e l’amministrazione comunale, si svolgerà con cadenza mensile da aprile a novembre, sempre la terza domenica del mese. La location designata è presso i parcheggi di viale Combattenti, area in cui comincia la ciclopedonale del Lago del Segrino.

I turisti che vorranno passeggiare in quella zona, avranno quindi la possibilità di acquistare, dalle 9 alle 18, prodotti a km0, ortaggi e frutta fresca, confetture, composte, conserve, formaggi, salumi, vino e zafferano. Ma non solo: ci sarà anche la possibilità di assaggiare direttamente i prodotti, grazie a uno stand per l’agri-street food. Insomma, cibo buono e natura.

“Cresciamo per essere sempre più a fianco dei consumatori, con una presenza sul territorio che puntiamo ulteriormente a intensificare” commentano il presidente di Coldiretti Como Lecco Fortunato e il presidente dell’associazione interprovinciale AgriMercato Francesca Biffi: “: “I consensi sul territorio sono radicati, Campagna Amica è percepita come un elemento fondante della società: dalla legge di orientamento in poi, la presenza delle imprese agricole nei mercati agricoli e, più in generale, nel tessuto delle nostre città ha rappresentato e rappresenta una garanzia e un valore aggiunto importante. Inoltre, la presenza dei mercati agricoli sono utili a dare la percezione diretta dell’ampiezza del paniere gastronomico made in Lario. Sarà inoltre possibile sottoscrivere la raccolta firme per dire no al cibo sintetico”.

Quello Eupilio rappresenta l’ultimo nato, in ordine di tempo, tra i Mercati di Campagna Amica, e fa seguito alla recentissima inaugurazione del mercato agricolo di Lecco, avviato in data 26 marzo. Gli altri mercati agricoli sul territorio si tengono settimanalmente (con orario dalle 8 alle 12): a Cantù (piazza Garibaldi, martedì), Erba (via Carroccio, venerdì), Giussano (via De Gasperi, giovedì), Limbiate (piazza Cinque Giornate, venerdì), a Mariano Comense (parcheggio Porta Spinola, sabato), Meda (piazza Cavour, mercoledì), Lomazzo (ogni sabato dalle 8 alle 12 in viale Somaini).