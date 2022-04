L'auto di Apple Maps a Como: come funziona l'auto che fa concorrenza a Google Street View

Eravamo abituati a vedere circolare di tanto in tanto l'auto di Google Maps per le vie di Como. Questa volta a mappare in 3D le strade lariane è la macchina di Apple Maps Image Collection, rivale dell'auto di Google Street View.

La macchina dell'azienda di Cupertino è stata vista aggirarsi per Como nella mattinata del 12 aprile. In effetti, come riporta il sito dedicato al servizio mappe di Apple, dal 1° marzo al 27 aprile queste vetture griffate con il logo della mela morsicata sono impegnate nel passare in rassegna le strade di quattro città lombarde: Milano, Bergamo, Brescia e, appunto, Como.

Le macchine utilizzate da Apple per realizzare il servizio mappe in modalità Flyover e Look Around sono Subaru Impresa che una volta modificate per scattare le foto prendono il nome di Ulysses. Sul tetto dell'auto è montata una "torre" dotata di fotocamere ad alta risoluzione, obiettivi Zeiss, sensori LiDAR e un computer Mac Pro che serve a elaborare in tempo reale tutti i dati raccolti. L'equipaggio delle Ulysses è composto da due persone: una che guida e una che gestisce la raccolta dei dati. Affinché le Ulysses entrino in funzione e mappino le strade devono esserci condizioni meteo ideali (bel tempo stabile) ma anche condizioni di luce ottimali, ragion per cui le auto di Apple Maps devono circolare tra il mattino e il pomeriggio, quando l'inclinazione del sole non supera i 30 gradi, altrimenti i sensori LiDAR potrebbero non lavorare correttamente.