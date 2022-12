Il sindaco di Cermenate fa un appello social contro i botti di Capodanno insieme al suo amato cane

Se a Como il sindaco Rapinese non ha ritenuto necessario mettere alcun divieto per i botti di Capodanno, in altre città Comasche, come Cermenate, il primo cittadino Luciano Pizzutto mostra una grande sensibilità sul tema e insieme al suo amato cocker Jessy lancia un appello via social. A Cermenate anche il rifugio Villaggio a 4 Zampe, che aiuta tanti cani a trovare casa dopo situazioni di vita difficili e dolorose, chiaramente invita al rispetto per gli animali. Ogni anno, per i botti di capodanno, sono migliaia a morire e la Lombardia è una delle tre regioni italiane in vetta a questa macabra classifica.