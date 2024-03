Appello per trovare i parenti di una anziana trovata davanti a una chiesa e deceduta nella notte

La donna si è sentita male davanti alla chiesa di Paina di Giussano. Trasferita al l'ospedale San Gerardo è morta nella notte. La ricerca e l’appello viaggiano anche attraverso la rete. Così che la polizia locale di Giussano spera – con il tam tam mediatico – di risalire ai familiari di quella donna che ieri, giovedì 14 marzo, si è sentita male davanti alla chiesa e poi è stata trasferita in gravi condizioni al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza. Lì, purtroppo, la donna è morta ma, ad oggi, non si conosce la sua identità. Giussano, provincia di Monza e Brianza, confina con molti paesi comaschi (Arosio, Inverigo, Mariano Comense e Carugo) per questo estendiamo l'appello.

Il fatto è accaduto nella mattinata di ieri quando, davanti alla chiesa di Paina, frazione di Giussano, è stata trovata una donna che stava male. La donna, priva di documenti, è stata trasferita subito al San Gerardo dove nella notte è morta. Ma, ad oggi, non ha ancora un nome e un cognome. Si sa solo che dovrebbe avere all’incirca 80 anni, altezza 1 metro e 60 cm, corporatura esile. Quando è stata trovata davanti alla chiesa di Paina indossava un maglione rosso, un paio di pantaloni grigi e una goldino blu chiaro. Chiunque avesse informazioni può contattare la polizia locale di Giussano telefonando al numero 0362 3588209.