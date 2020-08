Gli angeli dei senzatetto cercano uno spazio: l'appello di Como Accoglie

L'associazione Como Accoglie lancia un appello a tutta la cittadinanza, istituzioni comprese, affinché le venga concesso uno spazio da utilizzare per continuare la propria attività di sostegno nei confronti dei senza fissa dimora. Qui di seguito la lettera aperta che spiega le difficoltà e le necessità di questa piccola grande realtà del volontariato comasco.

Per anni la nostra attività è stata quotidiana: per anni due volte al giorno, mattina e sera, feste comandate comprese, ci siamo occupati di dare sostegno alle persone senza dimora.

La nostra attività è stata caratterizzata anche dalla distribuzione delle coperte: ad ogni persona veniva data la sera una borsa nominale contenente un materassino e delle coperte e la mattina veniva ritirata, modalità che consentiva anche più igiene per i fruitori, un lavaggio regolare e la salvaguardia del "decoro” cittadino.

La coperta, simbolo della nostra attività, non è solamente ciò che protegge dal freddo e dagli sguardi del mondo ma è soprattutto la relazione che restituisce loro un minimo di umanità e dignità, è opportunità di ascolto che ci permette di intercettare le necessità e in sinergia con le altre realtà di sostegno che operano sul territorio dare, dove possibile, risposte ai bisogni, è una serie di piccole grandi cose materiali, importanti per chi vive in strada..

Da maggio non abbiamo più un luogo fisico dove tenere le borse nominali - che quindi non vengono date - né dove fornire piccoli servizi quali il deposito bagagli, la ricarica del cellulare, il servizio lavanderia.

Uno spazio per noi di Como Accoglie ci permetterebbe di riprendere questa attività di prossimità, piccola ma grande, in modo più efficace.

Continuiamo la presenza per strada, coltiviamo la relazione, ma senza uno spazio il nostro sostegno, già marginale, è ridotto al minimo e non ci è possibile organizzare la distribuzione senza sprechi di energie e di materiale.

Il nostro obiettivo, è evidente, sarebbe dare una casa, un luogo, per ciascuno ma fino ad allora - e purtroppo con le povertà in plausibile aumento sembra che la meta si allontani - uno spazio per noi di Como Accoglie ci permetterebbe di continuare questa attività di prossimità, piccola ma grande, a sostegno di chi si trova a vivere in condizioni di grave marginalità...permettendo a volte anche i lieto fine.

Lanciamo dunque l'appello per trovare uno spazio in Como ( magazzino, oratorio non utilizzato, spazio pubblico etc.) da utilizzare per lasciare in deposito il materiale e per un utilizzo quotidiano serale e mattutino di un paio di ore