Como, un successo l'apertura di sabato dell'ufficio passaporti: si replica il 27 luglio

Dopo il grande successo e l'alta affluenza registrata durante l'apertura straordinaria di sabato scorso, la questura di Como annuncia un'ulteriore apertura straordinaria degli sportelli dell'Ufficio passaporti per sabato 27 luglio. Questa iniziativa mira a facilitare i cittadini nella gestione dei documenti di viaggio, specialmente in questo periodo di vacanze estive.

Dettagli dell'apertura straordinaria

L'ufficio passaporti sarà aperto dalle 8.30 alle 13.00 per la ricezione delle istanze di rilascio passaporti. Il servizio sarà disponibile esclusivamente per i cittadini che effettueranno la prenotazione online tramite l'agenda elettronica, specificando il giorno e la fascia oraria.

Risposta alle esigenze dei cittadini

Questa nuova apertura straordinaria è stata programmata per rispondere alle esigenze dei cittadini, offrendo loro un'opportunità aggiuntiva per ottenere i documenti di viaggio necessari senza dover affrontare lunghe attese. L'iniziativa è particolarmente utile in questo periodo, quando molti stanno preparando le proprie vacanze estive.

Informazioni e contatti

Per ulteriori informazioni, i cittadini possono rivolgersi all’Ufficio relazioni con il pubblico della questura di Como. Gli orari e i dettagli di contatto sono disponibili sulla pagina ufficiale della questura di Como: https://questure.poliziadistato.it/Como.