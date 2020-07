Il Comune cede: nuovi orari di apertura di docce e bagni pubblici per i senzatetto

Dopo le accese proteste delle ultime settimane da parte di alcuni gruppi e associazioni, il Comune di Como ha dato l'assenso a prolungare l'apertura dei bagni pubblici per andare incontro alle esigenze dei senzatetto. Per la precisione l'amministrazione comunale ha concordato con alcuni dei rappresentanti delle associazioni i nuovi orari dei bagni e delle docce di via Sirtori per agevolarne l’utilizzo da parte di coloro che stazionano a San Francesco, che, poiché irregolari, non possono trovare accoglienza nel dormitorio comunale. I buoni doccia sono ritirabili presso Porta Aperta il mercoledì mattina dalle 9 alle 12.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Caritas ha anche ripristinato il servizio di lavanderia, sospeso per Coronavirus, prenotabile il lunedì dalle 10 alle 12.30, il mercoledì dalle 14.30 alle 17.30, il venerdì dalle 10 alle 12.30. Si sta poi riorganizzando per riaprire a breve anche il Centro diurno di via Giovio, pur con tutte le precauzioni imposte dalle norme Covid.