Antonio Prina: il nuovo comandante della polizia stradale di Como

L'11 dicembre 2023 ilcCommissario della polizia di Stato Antonio Prina ha ufficialmente assunto il ruolo di comandante della sezione della polizia stradale di Como. Nato nel 1967 a Monza, Prina ha iniziato la sua carriera in polizia nel 1987 come agente ausiliario a Milano. Nel corso degli anni, ha svolto diversi incarichi, tra cui esperienze nelle file della Stradale ad Arona, Milano e Seregno. Dopo aver superato corsi di specializzazione e di ispettorato, è diventato vice comandante a Milano Ovest e successivamente capo dell’ufficio verbali della sezione polizia stradale di Varese. Nel 2017 ha superato il concorso per ispettore superiore sostituito Ufficiale di pubblica sicurezza e nel dicembre 2019 è stato ammesso al concorso per la nomina di vice commissario.