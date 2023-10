Antinfluenzale e covid, in Lombardia 9.750 somministrazioni nella prima giornata

Sono 9.750 le somministrazioni effettuate in Lombardia nella giornata di domenica 1 ottobre, primo appuntamento regionale per vaccinarsi contro l'influenza e il covid. Grande affluenza, quindi, negli 80 centri in cui è partita la campagna vaccinale con una giornata dedicata a persone over 60, bambini dai 2 ai 6 anni, donne in gravidanza, operatori sanitari, appartenenti alle Forze dell'ordine, Polizia locale, Vigili del fuoco, insegnanti e personale scolastico. Nel territorio di Ats Insubria sono stati 1.401 i vaccini totali, di cui 386 per il covid, 1003 per l'influenza, 10 per Herpes Zoster e 2 per pneumococco.

Alcune strutture hanno inoltre avviato specifiche iniziative sul territorio come l'offerta in co-somministrazione della vaccinazione anti-pneumococco e anti-herpes zoster per i soggetti in target.

"Sono molto soddisfatto - ha dichiarato l'assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso - per l'affluenza nella prima giornata, un segnale di responsabilità. La Lombardia è partita subito con le somministrazioni proprio perché riteniamo fondamentale vaccinarsi. È questo il miglior modo per proteggere noi stessi e gli altri".

Durante la giornata è stata offerta la possibilità di co-somministrazione della vaccinazione anti-Covid.

"Ricordo - ha aggiunto - che è importante difendersi non solo dall'influenza ma anche dal Covid, una malattia che rimane molto insidiosa soprattutto per i più fragili. Nella giornata di avvio della campagna vaccinale non tutti hanno scelto la co-somministrazione e vorrei assicurarmi che alcuni messaggi siano ben chiari: il vaccino è sicuro e non si tratta di un richiamo ma di una nuova vaccinazione che copre le varianti attualmente in circolazione. Come da anni ci siamo abituati a fare l'antinfluenzale - ha concluso Bertolaso - così deve diventare per la vaccinazione contro il Covid".

Dal 2 ottobre, potranno vaccinarsi sanitari, pazienti di ospedali e ospiti di Rsa e dal 16 ottobre tutti gli appartenenti alle categorie per cui la vaccinazione è raccomandata.



Le prenotazioni sono attive dal 9 ottobre sulle piattaforme vaccinazioneantinfluenzale. regione.lombardia.it e prenotazionevaccinicovid. regione.lombardia.it.

Per tutta la durata della campagna vaccinale, inoltre, sarà disponibile il numero verde dedicato ai cittadini 800.894.545 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19 per prenotazioni e informazioni.

Le categorie a cui è raccomandata la vaccinazione antinfluenzale sono: persone a rischio per patologia, familiari e contatti (adulti e bambini) di soggetti ad alto rischio di complicanze, donne in gravidanza, operatori sanitari inclusi dentisti, farmacisti, veterinari, infermieri ed altri, gli over 60 anni, i bambini da 6 mesi a 14 anni. Ed ancora le Forze dell'ordine, Polizia locale, Vigili del fuoco, insegnanti e personale scolastico.

La vaccinazione anti Covid-19 con vaccino XBB 1.5 è indicata per i bambini da 5 a 11 anni, le persone da 12 a 59 anni per categoria di rischio per stato di salute o professione (Forze dell'ordine, Polizia locale, Vigili del fuoco, insegnanti, personale scolastico, etc.), gli over 60 anni.