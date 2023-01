Annullato lo spettacolo dei droni della CIttà dei Balocchi: non ci sono le autorizzazioni

Lo spettacolo di droni in programma per per la serata del 6 gennaio a Cernobbio nell'ambito della kermesse natalizia La Città dei Balocchi è stato annullato. Lo ha comunicato il Consorzio Como Turistica con una nota stampa in cui ha spiegato che "avendo constatato che la società a cui era stata affidata la realizzazione dello show non era in possesso dell’intera documentazione autorizzativa, purtroppo siamo stati costretti a prendere la decisione di sospendere i due show previsti alle 19 e alle 20".

Il Consorzio e la Città dei Balocchi si scusano "con tutti quanti erano ansiosi di assistere a questo spettacolo e comunicheremo al più presto in quale data verrà rinviato l’evento".

Nel frattempo per intrattenere i visitatori per la serata dell’Epifania, è stato invitato il comico Leo Mas che sarà presente con uno show di musica e comicità nel tendone di circo nel parco di Villa Erba dalle ore 19.30, dopo gli spettacoli “Opera Guitta” e “Epifania in blues con la Ardy Blues Band”.