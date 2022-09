Anna Veronelli nuovo presidente del Conservatorio di Como

Anna Veronelli, ex presidente del consiglio comunale, ex forzista passata recentemente ad Azione di Calenda, con i quali si è candidata alla Camera alle recenti elezioni politiche, è il nuovo presidente del Conservatorio Verdi di Como. Nominata dal ministero, Veronelli, sostituirà il presidente uscente Enzo Fiano. La notizia è stata comunicata ieri, 27 settembre, dal Direttore, Maestro Vittorio Zago, che ha così commentato: “Accolgo la nomina con soddisfazione, per la lealtà e la professionalità che caratterizzano Anna Veronelli, aspetti che potranno essere un valore aggiunto per il Conservatorio”.

Questo invece il commento di Veronelli, la cui nomina, per i suoi noti trascorsi di vicinanza al Conservatorio, certo non stupisce: "Da 20 anni seguo il nostro Conservatorio, con ruoli diversi, lo conosco bene e provo ammirazione e stima per questa Istituzione formativa e culturale. Ho collaborato con quattro Direttori, dal Maestro Bassetto sino al Maestro Zago, passando per il Maestro Foti e il Maestro Balzaretti. Ho conosciuto e apprezzato decine di docenti. Ho dialogato con la consulta degli studenti, ho gustato decine di concerti degli studenti in auditorium. Ma anche al Teatro Sociale. Questa nomina mi onora e sono davvero felice di poter lavorare per sostenere questa nostra eccellenza. Un pensiero affettuoso al Maestro Marco Rossi, sarebbe stata sua sicuramente la prima telefonata di congratulazioni".