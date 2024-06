Angelina Jolie a Como: pranzo al Lario's Bistrot

Grande sorpresa al Lario's Bistrot di Como quando Angelina Jolie è entrata e ha chiesto un tavolo per il pranzo. L'attrice e regista di fama mondiale, nonché ex moglie di Brad Pitt, ha fatto tappa nel locale di via del Dos, trascorrendo del tempo in compagnia di un uomo e una donna. Le immagini di Angelina Jolie, riconoscibile con i suoi inconfondibili occhiali da sole, sono state pubblicate sulla pagina Instagram del bistrot. L'attrice è ritratta seduta a un tavolo, rilassata e in conversazione con i suoi accompagnatori.

Secondo alcune testimonianze, Jolie è arrivata nel primo pomeriggio e ha trascorso circa un'ora al bistrot, apprezzando l'atmosfera accogliente e gustando alcune delle specialità del menu. Nonostante la sua notorietà internazionale, l'attrice ha mantenuto un profilo basso, godendosi un momento di tranquillità lontano dai riflettori. L'avvistamento di Angelina Jolie ha portato una ventata di glamour a Como, confermando ancora una volta l'attrattiva della città come meta di celebrità internazionali.