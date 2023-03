Un negozio di Como tra i 200 migliori parrucchieri d'Italia

Il salone di Angela Pozzuoli, in via Odescalchi a Como, è per il quarto anno di fila nella lista dei 200 migliori parrucchieri d'Italia. A stilare questo elenco è la guida Top Hairstilysts. Nell'edizione 2023 sono stati solo duecento dei circa 86mila saloni di parrucchiere presenti in Italia. Nell'elenco dei negozi della Lombardia ne figurano solo 26, tra questi, appunto, anche Angela Pozzuoli, unico negozio comasco selezionato dalla guida.

"Il salone di Angela Pozzuoli - si legge nella pagina dedicato al negozio del centro storico - è un punto di riferimento per la città di Como. La sua esperienza e la formazione continua con Aldo Coppola e Wella, di cui suo figlio Andrea ne è formatore, garantiscono la sua professionalità. Insieme ad un team altamente qualificato, sono specializzati soprattutto sul colore e sulle tecniche di schiaritura. Prima di qualsiasi servizio, effettuano una consulenza d’immagine basata sull’armocromia per proporre al cliente una soluzione su misura in base alle linee e al colore del suo viso. Trattamenti personalizzati, ayurvedici, anticaduta realizzati con l’utilizzo di prodotti bio ed oli essenziali. Questi rituali avvengono in una apposita sala riservata per ritrovare il benessere del capello, garantendo il massimo della privacy e del relax. Formazione, ricerca e la volontà di non fermarsi mai, sono i punti fermi di Angela e del suo team".

Punto di forza anche l'ambiente. "Il salone, situato all’interno di un palazzo d’epoca - conclude la recensione di Top Hairstylists 2023 - è molto grande ed ha i toni chiari del bianco e del ghiaccio. I soffitti alti, le cornici a muro rendono elegante l’ambiente che si presenta con uno stile minimal ma al contempo raffinato".