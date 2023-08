Tutte le cabine telefoniche di Como saranno rimosse, Andrea ne vuole una: "Aiutatemi"

Andrea Giordano ha 33 anni, di professione fa il grafico (ha una ditta San Fermo della Battaglia, dove tra l'altro vive), ma la sua passione è la telefonia pubblica. Nel suo garage ha di tutto: insegne, cartellonistica, accessori e persino due veri telefonici pubblici che hanno fatto la storia della telecomunicazione italiana negli ultimi 35 anni. Ora vorrebbe tentare il "colpo grosso": entrare in possesso di una delle ultime cabine telefoniche esistenti a Como e provincia. Infatti, come è noto ben presto Telecom provvederà a smantellarle tutte. Per questo Andrea ha deciso di stampare decine di adesivi e di attaccarli su tutte le cabine rimaste, circa una settantina: "Sono interessato a questo telefono dismesso, grazie". L'adesivo riporta anche il suo numero di telefono.

"La mia speranza - racconta Andrea a QuiComo - è di intercettare una di queste cabine prima che venga rimossa. Ho saputo che saranno distrutte, ma da Telecom non sono riuscito a farmi dire come fare e a chi rivolgermi per poterne avere una per la mia collezione. Per questo sto attaccando questi adesivi su tutte le cabine rimaste nel nostro territorio".

Come detto, andrea è un collezionista, e nel suo garage c'è anche qualche chicca: "Per esempio ho un telefono pubblico in lire, il Rotor 1 che è stato installato nel 1988, quello arancione per intenderci. Ho anche quello successivo, il Digito. "Questa passione - spiega Andrea Giordano - deriva dal mio interesse più generale per quelli che sono stati gli anni della mia infanzia. Oltre ad accessori e prodotti di telefonia pubblica ho anche distributori di palline e di accendini, ma anche una delle prime vecchie slot machines che vennero installate nei bar. Il mio obiettivo, però, adesso è quello di venire in possesso di una di queste ultime cabine. Sapendo che devono essere distrutte mi dispiacerebbe non riuscire a reperirne una, sarebbe un peccato".