Amici di Como in aiuto all'Emilia Romagna

L’associazione Amici di Como ha nel DNA l’attenzione verso il prossimo che concretizza ogni anno in azioni volte a sostenere e divulgare attività che operano sul nostro territorio in campo sociale. Tra le iniziative più significative, Amici di Como è protagonista da tre anni con il progetto di solidarietà “Un Dono a Natale” per il sostegno a oltre 1.300 famiglie del territorio, e anche nei giorni di lockdown l’Associazione ha continuato a lavorare grazie alla generosità di alcuni associati con il progetto “Aiutiamo Como” che ha permesso di donare a Croce Azzurra ODV una nuova ambulanza e una barella per il trasporto in biocontenimento. L’attenzione di Amici di Como si è spinta anche oltre i confini nazionali con la donazione di pacchi alimentari e giocattoli che sono stati inviati lo scorso gennaio in Ucraina grazie alla collaborazione con la parrocchia di Maccio.

Oggi l’associazione ha rivolto il suo sguardo in Emilia Romagna.

Di fronte alla popolazione dell’Emilia Romagna alle prese con la devastazione, Amici di Como ha raccolto l’appello dei Lions Clubs International DISTRETTI 108 Ib1 e 108A presenti nelle province di Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna e ha deciso di fornire un aiuto concreto. In questo momento, uno dei problemi principali è il rischio emergenza idrica e sanitaria che l'alluvione ha portato con sé, in relazione anche all’inquinamento delle falde acquifere. In molte zone scarseggia l’acqua potabile.

Amici di Como, grazie alla collaborazione con l’associato S. Bernardo, ha consegnato ai volontari Lions dell’Emilia Romagna 62 bancali d’acqua per un totale di 37.200 bottiglie da 1,5lt. I due tir con il carico di acqua hanno raggiunto il Centro Operativo di Faenza. I numerosi volontari Lions Clubs International dei Distretti 108 Ib 1 e 108A saranno i garanti della distribuzione alla popolazione. Ancora una volta Amici di Como ha voluto utilizzare le proprie risorse per essere d’aiuto a famiglie che vertono in situazioni di grande difficolta, stringendo partnership con aziende che dimostrano che l’appartenenza all’associazione si concretizza anche in un’importante condivisione di ideali.