Festa grande in Alta Valle Intelvi per una vincita al Lotto di migliaia di euro

Festa grande ad Alta Valle Intelvi, in provincia di Como, grazie al gioco del Lotto. Nel concorso di martedì 30 aprile, come riporta Agipronews, vinti 25mila euro in seguito alla combinazione 13-48-71 sulla ruota di Milano. Da segnalare anche una vincita da 7.125 euro a Cusano Milanino, in provincia di Milano. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 4,2 milioni di euro, per un totale di 428 milioni da inizio anno.