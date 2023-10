Alpe del Vicerè, riapre la Baita Patrizi dopo 10 anni: il sogno di una famiglia si avvera

Dopo 10 anni di chiusura lo scorso 27 settembre la Baita Patrizi sull'Alpe del Vicerè ha riaperto agli escursionisti. Per il momento sarà aperta dal mercoledì alla domenica dalle 9 alle 18 e venerdì e sabato fino alle 22. I nuovi gestori sono una famiglia di Tavernerio e ovviamente hanno dovuto compiere dei lavori di restauro, tutto documentato sul loro profilo Facebook dove potrete vedere i dettagli e la cura con cui hanno reso possibile la riapertura di quella che è sempre stata un riferimento per gli escursionisti. Aprire un rifugio, per la famiglia Bianchi-Baserga è sempre stato un sogno e finalmente non solo lo hanno realizzato ma sono anche riusciti a farlo rimanendo ne loro territorio. La cucina proposta, spiegano, è tradizionale: dai pizzoccheri alla polenta, stinco e brasato, ma con anche qualche novità come gli aperitivi e le birre artigianali. Le idee e l'entusiasmo non mancano e potrebbero anche proporre nuove iniziative per i weekend.

I primi giorni di apertura sono andati molto bene e sono state tante le prenotazioni ricevute. La Baita Patrizi si raggiunge con una camminata di circa 30 minuti da Albavilla. In bocca al lupo a questa splendida famiglia e alla baita che, grazie a loro, ha ripreso vita.

Info e prenotazioni: baitapatrizi@gmail.com, Pian della Rovere / Albavilla (CO)