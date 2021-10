Alluvione sul lago di Como: oltre 5 milioni di euro a Blevio, Brienno, Laglio e Cernobbio

Stanziamenti regionali in attesa dei fondi da Roma

"Per ripristinare parte dei danni causati dal maltempo dello scorso luglio, Regione Lombardia ha inserito nel proprio piano di interventi urgenti e prioritari per il 2021 i Comuni di Blevio, Brienno, Laglio e Cernobbio. Un’attenzione particolare ai territori più colpiti dagli eventi calamitosi di questa estate attraverso l’impiego di risorse proprie in attesa degli ulteriori stanziamenti previsti dallo Stato centrale a seguito del riconoscimento dello stato di calamità naturale".

Lo ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi, commentando lo stanziamento di 5 milioni e 100mila euro per il territorio comasco nell’ambito del programma di interventi 2021-2023 per la mitigazione dei rischi idrogeologi.

“Regione Lombardia fin dalle prime ore successive agli eventi dello scorso luglio, con il presidio dei volontari di protezione civile e con un grande lavoro di ascolto e attenzione e di confronto costante con i primi cittadini dei Comuni interessati, ha cercato di mitigare al meglio i disagi causati dagli ingenti danni. Grazie all’assessore Pietro Foroni, oggi, con questo piano di interventi riusciamo in tempi rapidi a realizzare le manutenzioni più urgenti che riguardano Blevio, Brienno, la Valle del Caraello a Laglio e i torrenti Greggio e Coletta a Cernobbio”.