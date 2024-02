Rischio incendi anche nel Comasco: la protezione civile emetta un'allerta gialla

Temperature insolitamente alte sul nostro territorio sollevano preoccupazioni per il rischio di incendi. Nel pomeriggio di mercoledì, la sala regionale della protezione civile ha emesso un'allerta gialla per il pericolo di incendi boschivi. Le condizioni meteorologiche previste e il grado di umidità del materiale vegetale aumenteranno, nei prossimi giorni, le condizioni favorevoli allo sviluppo e alla propagazione di incendi. Pur indicando un grado di pericolo medio il bollettino appena emesso dalla protezione civile non esclude la possibilità, a livello locale, di incendi con intensità bassa e propagazione lenta.

È da notare che il rischio medio è significativo nelle quote inferiori e diminuisce a quelle più elevate, principalmente a causa della presenza di neve. Per evitare il pericolo di innesco e propagazione degli incendi boschivi, si chiede alla popolazione di adottare comportamenti corretti, monitorare costantemente le previsioni di rischio incendi boschivi tramite l'app AllertaLOM e segnalare immediatamente alle autorità competenti eventuali principi di incendio. In caso di emergenza, è fondamentale segnalare tempestivamente qualsiasi inizio di incendio chiamando i seguenti numeri di emergenza: Centro operativo regionale Antincendio boschivo (Cor Aib): 035.611009; Sala operativa di Protezione Civile regionale: 800.061.160; Sale operative provinciali dei Vigili del fuoco: 115 o, alternativamente, il 112.