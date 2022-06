Allarme siccità, a Cantù esce l'ordinanza per risparmiare acqua: cosa non si può fare

A Cantù ci saranno alcune semplici regole da rispettare per affrontare l'allarme siccità che sta colpendo la Lombardia e l'Italia intera. L'ordinanza, che alleghiamo anche nel formato integrale (ORDINANZA N. 56 DEL 27.06.2022-2), prevede che fino al 30 settembre sia vietato:

irrigazione e innaffiatura di giardini e prati

lavaggio di aree cortilizie e piazzali

il lavaggio di veicoli privati ad esclusione di quelle negli autolavaggi

il riempimento di fontane ornamentali, vasche da giardino, piscine private anche se dotate di impianto di riciclo dell'acqua

tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico, igienico

In tanti paesi e città in Italia stanno prendendo provvedimenti analoghi a quelli di Cantu. Sta facendo molto discutere la decisione del sindaco di Castenaso, comune alle porte di Bologna, che ha stabilito che, per risparmiare acqua, i parrucchieri e i barbieri dovranno effettuare un solo lavaggio della testa ai clienti oltre al risciacquo.