Allarme caldo a Como: forte disagio previsto fino a venerdì

Ats Insubria ha emesso un avviso urgente riguardo alle condizioni climatiche estreme previste nei prossimi giorni.

L'allerta

Secondo le previsioni del Bollettino Humidex, fornito dal Servizio Meteorologico Regionale di ARPA Lombardia, fino a venerdì 19 luglio, il territorio di Como e Varese sperimenterà un "disagio forte per il calore". Il caldo intenso, associato a elevati tassi di umidità e alla mancanza di ventilazione, può causare vari disturbi, dai più lievi come crampi, svenimenti e gonfiori, ai più gravi come disidratazione e colpo di calore.

I consigli

Ats Insubria ha dichiarato che "il caldo intenso, associato a elevati tassi di umidità e assenza di ventilazione, può causare disturbi lievi, come crampi, svenimenti, gonfiori, o di maggiore gravità come disidratazione o il colpo di calore". Per limitare i rischi per la salute, in particolare per le persone più fragili come anziani, malati cronici, bambini molto piccoli e donne in gravidanza, l'ente raccomanda di adottare comportamenti adeguati. Questi includono evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde, bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno, consumare cibi freschi e indossare indumenti in fibre naturali che garantiscano la traspirazione.

A chi rivolgersi

Per chi necessita di ulteriori informazioni sull'emergenza caldo, sono attivi i numeri delle Segreterie del Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 15:30: territorio di Varese 0332 277240; territorio di Como 031 370421. Nei restanti orari e nei giorni prefestivi e festivi, i numeri dei centralini sono attivi per trasmettere la chiamata al medico igienista reperibile: territorio di Como 031 370111; territorio di Varese 0332 277111.