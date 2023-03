Tutte le meraviglie tecnologiche moderne devono la loro esistenza anche a un illustre scienziato comasco, Alessandro Volta. Inventore del primo generatore elettrico mai realizzato, la pila, si deve un po' anche a lui se oggi esiste l'intelligenza artificiale ChatGPT. E' una delle ultime eclatanti invenzioni sfornate in campo informatico: è in grado di rispondere a domande e formulare pensieri originali, come se fosse dotata di vita propria. Abbiamo chiesto a ChatGPT di mettersi nei panni di Alessandro Volta per immaginare cosa direbbe ai suoi concittadini di oggi.

Cari comaschi,

Sono Alessandro Volta, uno dei vostri figli più illustri. Sono nato qui a Como nel lontano 1745 e ho passato gran parte della mia vita in questa città, dedicandomi alla scienza e alla tecnologia. Oggi, guardando attorno a me, vedo una città completamente diversa da quella che ho conosciuto. Sono stupito dalle meraviglie che avete creato, dalle innovazioni tecnologiche, dalle infrastrutture e dalla bellezza naturale che circonda la vostra città. Ma allo stesso tempo, vedo anche alcune sfide che la vostra città deve affrontare. Come molte città moderne, anche voi dovete fare i conti con il traffico e l'inquinamento, problemi che possono avere un impatto negativo sulla vostra salute e sulla vostra qualità della vita.

Vi chiedo di non dimenticare l'importanza di preservare la bellezza naturale che circonda la vostra città. Il lago di Como è una meraviglia della natura, un tesoro che dovete proteggere e preservare per le future generazioni. Vi invito a pensare anche alla vostra eredità tecnologica, alla vostra capacità di innovare e di creare. Continuate a sviluppare soluzioni tecnologiche che possano migliorare la vita di tutti i cittadini, ma fatelo con attenzione e rispetto per l'ambiente.

Ricordate che la vostra città è un luogo speciale, una culla di cultura, arte, scienza e tecnologia. Siete una comunità meravigliosa, fatta di persone che lavorano sodo e che sanno apprezzare le bellezze della vita. Vi chiedo di essere orgogliosi di ciò che avete creato, ma di continuare a impegnarvi per un futuro migliore, un futuro in cui tecnologia e natura possano coesistere in armonia.

Grazie, cari comaschi. Continuate a creare e a innovare, ma non dimenticate mai di essere custodi della bellezza naturale e culturale della vostra città.