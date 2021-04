Como "proibizionista": domenica 25 aprile vietata la vendita di alcol in tutta la città

No, non è una fake news, lo ha comunicato il Comune di Como con una nota stampa ufficiale: vietata la vendita di alcolici in tutta la città nella giornata del 25 aprile. La decisione è stata presa in Prefettura durante l'incontro al tavolo tecnico in Prefettura a tutela dell’ordine pubblico in occasione della partita di calcio Como - Alessandria, concomitante con la ricorrenza della Festa della Liberazione.

Nella nota stampa si legge che disposizioni individuate per tutelare l'ordine pubblico "per tutta la giornata di domenica e sull’intero territorio comunale è vietata la vendita e somministrazione di bevande alcoliche di qualunque gradazione, la vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro e metallo, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, e di somministrazione di alimenti e bevande".