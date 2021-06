L'albero simbolo di Villa Olmo non ha più speranze

Una pianta monitorata ormai da anni ma con ben poche speranze di potersi riprendere. Sembra infatti irrimedialmente condannato a una lenta fine uno dei due olmi simbolo dello storico edificio neoclassico di Como. I tecnici del Comune sono a conoscenza del problema ma il declino del vecchio olmo, quello alla sinistra di Villa Olmo, verso l''ingresso nord, sembra definitivamente segnato. D'altronde basta vedere la differenza di salute tra i due vecchi olmi: nella foto in alto quello malato, ormai senza più foglie sui suoi vecchi rami, nella foto sotto quello per fortuna ancora riglogliosissimo. Prima o poi dovrà essere abbattuto, sperando che si trovi subito un olmo già grandicello per restituire al parco di Villa Olmo il suo aspetto di sempre.