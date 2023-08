Alberi pericolanti a Villa Olmo: transennate due aiuole

Sono 10 gli alberi nel compendio di Villa Olmo che il Comune di Como (settore Ambiente parchi e giardini) abbatterà a causa delle loro "precarie condizioni di stabilità". Gli esiti delle verifiche dell'agronomo non hanno lasciato scampo neanche a uno dei grandi olmi americani che si ergono nel giardino davanti alla villa. Per garantire l'incolumità dei frequentatori del parco due aiuole sono state transennate. Non è detta l'ultima, invece, per l'altro grande olmo per il quale sono attese ulteriori verifiche volte a capire se possa o meno essere salvato.