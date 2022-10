Albate, riaprono due palestre

Prosegue l’impegno dell’Amministrazione a favore dello sport e per la riapertura degli impianti sportivi di Como. Saranno nuovamente disponibili da questa sera per le società sportive, essendo stati ultimati i lavori di messa a norma, le due palestre presenti in piazza IV Novembre ad Albate. Da questa sera ad Albate si tornerà finalmente a giocare a pallavolo, basket e a praticare arti marziali e ginnastica. “Nel corso dei prossimi cinque anni l’obiettivo della Giunta è quello di rendere fruibili tutti gli impianti sportivi del territorio. Possibilmente con l’aggiunta di altri” afferma Alessandro Rapinese, Sindaco di Como.