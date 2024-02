L'indimenticabile alba del 1° febbraio sul Lago di Como: le vostre foto

Chi al mattino si sveglia presto per andare al lavoro o a scuola avrà sicuramente notato l'insolita e meravigliosa alba nel cielo del Lago di Como. In tanti non hanno potuto fare a meno di immortalare i colori vivi nelle gradazioni del giallo e dell'arancione che sfumano nel blu del cielo. Uno spettacolo degno di un quadro impressionistico. Qui qualche foto dei lettori di QuiComo. Chi volesse contribuire alla foto-gallery può inviare le proprie immagini al numero Whatsapp 338.4284765.