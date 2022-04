Agostino Donnarumma nella top ten dei migliori pizzaioli del mondo

Questa volta non è riuscito a salire sul podio, ma si è comunque classificato tra i primi dieci migliori pizzaioli nella categoria Pizza Napoletana SGT, dove SGT sta per "specialità tradizionale garantita". Al campionato mondiale della pizza che si è svolto a Parma dal 5 al 7 aprile 2022, Agostino Donnarumma, noto titolare della pizzeria Peach Pit Donnarumma di via Diaz a Como, ha conquistato un pregevolissimo sesto posto. Un buon risultato se si pensa che in gara, per questa categoria, c'erano ben 74 pizzaioli. Nel 2019 Agostino era riuscito a classificarsi secondo.

Al campionato mondiale della pizza quest'anno hanno partecipato nelle diverse gare ben 775 concorrenti provenienti da 42 Paesi.