Aggressione sul treno a Lambrugo: la Regione pensa a un protocollo di sicurezza per le linee a rischio

Era un branco di 20 ragazzi contro tre 15enni sul treno che da Milano arriva fino ad Asso. I tre studenti sono stati minacciati e derubati e anche un lavoratore Trenord sembrerebbe che sulla tratta di ritorno da Asso a Milano sia stato aggredito da alcuni componenti della stessa gang. Immediata la risposta di Regione Lombardia.

L’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, esprime solidarietà al capotreno di Trenord e anche ai quindicenni derubati.

“Siamo vicini al lavoratore di Trenord – ha evidenziato l’assessore – e al ragazzo. Mi auguro che si faccia piena luce su questo episodio”.

SICUREZZA INTEGRATA – L’assessore regionale alla Sicurezza ha ricordato che “lo scorso mese è stato sottoscritto un accordo in Prefettura a Lecco ed è stata approvata in Giunta, su mia proposta, una delibera che prevede un sistema di ‘sicurezza integrata’ sulla tratta ferroviaria Milano-Lecco attraverso maggiori controlli nelle stazioni e a bordo treno”.

“Si tratta – ha aggiunto – di controlli effettuati anche dalle Polizie locali con turni straordinari soprattutto negli orari serali nei pressi delle stazioni. Questi servizi si aggiungono a quelli dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia ferroviaria e del personale Trenord all’interno degli scali e sui treni”.

ACCORDO SICUREZZA TRENI DA REPLICARE IN LOMBARDIA – “L’iniziativa – ha continuato De Corato – coordinata dalla Prefettura di Lecco e attuata in via sperimentale fino al 30 novembre prossimo, vuole essere solo un accordo ‘apripista’ da estendere poi anche a tutte le linee più a rischio della Lombardia coinvolgendo le rispettive Prefetture. L’obiettivo è contrastare gli atti vandalici e le scorribande di gang che ingenerano insicurezza diffusa nella popolazione”.