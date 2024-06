Lavori sulla linea ferroviaria Como-Lecco: aggiornamento sui servizi sostitutivi

Rete Ferroviaria Italiana, come preannunciato, dal 9 giugno all'8 settembre 2024 svolgerà lavori di manutenzione straordinaria e potenziamento infrastrutturale fra Albate e Molteno. La circolazione ferroviaria sarà sospesa sull'intera linea. Le corse saranno sostituite con bus fra Molteno e Como Camerlata. Fra Molteno e Lecco i viaggiatori potranno utilizzare bus attivati in sostituzione del servizio della S7 Milano-Molteno-Lecco, interessata da un ulteriore cantiere. Fra Como Camerlata e Como San Giovanni sarà possibile invece utilizzare i i treni della linea S11 Rho-Milano-Como San Giovanni-Chiasso. Prima di mettersi in viaggio, però, RFI consiglia di scaricare la guida con orari e fermate di treni e autobus e tutte le informazioni da sapere per viaggiare sui mezzi del servizio sostitutivo. Il link a cui scaricare gli aggiornamenti è bit.ly/3VzkH9b.