Lago di Como, affitti brevi e case vacanza: l'Europa pensa a nuove regole

Affitti inferiori ai 30 giorni sono possibili solo se gli host si registrano presso la città e devono impegnarsi a essere fisicamente presenti nell'abitazione per tutta la durata dell'affitto, condividendola con il proprio ospite. Sono ammessi solo due ospiti alla volta. Queste sono solo alcune delle regole che sono state messe in vigore a New York lo scorso agosto per calmierare il fenomeno (che conosciamo bene anche sul Lago di Como) degli affitti brevi e delle case vacanza.

Le maggiori piattaforme come Airbnb, VRBO e altre nella Grande Mela non sono autorizzate a elaborare affitti per host non registrati. Airbnb, spiegavano sul giornale indipendente newyorkese The Age, ha cercato di opporsi in tribunale ma per ora ha smesso di accettare prenotazioni a breve termine per gli host che non sono registrati in città e che non hanno fornito la documentazione corretta. Sull'onda di quanto sta avvenendo a New York anche in Australia (dove è in previsione una nuova tassa in merito) e in molti altri Stati in tutto il mondo, stanno modificando alcune regole sugli affitti turistici a breve termine, la cui libertà d’azione sta giungendo al termine. Ma veniamo all'Europa.

Le nuove regole europee in cantiere per gli affitti brevi

In Europa, come riportato su corrierecomunicazioni.it, lo scorso 19 settembre c'è stata la prima votazione e con 31 voti a favore, nessuno contrario e un'astensione, il commissario del Mercato interno e tutela consumatori del parlamento europeo ha dato il primo via libera per costituire la nuova normativa sugli affitti brevi.

Tutto sembra portare verso un unico protocollo digitale per gli stati membri. Lo scopo non è solo quello di un turismo chiaro, sostenibile e sicuro ma anche di protezione dei centri urbani. Il primo passo potrebbe essere, sulla scia di New York, la registrazione con indirizzo specifico e numero di registrazione corrispondente degli host su base mensile, banca dati degli immobili ad uso abitativo messi in affitto a fini turistici e multe per chi non rispetta le norme. Le varie piattaforme dovranno garantire controlli regolari su tutti gli host registrati.

Il Paramento europeo dovrebbe approvare proprio in questi giorni il mandato negoziale e poi potranno cominciare in maniera concreta alla creazione di questo protocollo unico per gli affitti brevi.

Le maggiori piattaforme per gli affitti brevi sono nate circa 15 anni fa e si trattava di una condivisione di stanze in appartamenti abitati (o anche intere case) da scambiare con altre persone iscritte al sito. È evidente come la natura di questo sistema sia cambiata, diventando, in certi casi, una vera impresa e pertanto è giusto adeguare le norme all'evoluzione dello stato delle cose.