Grazie alla nuova linea M4 l'aeroporto di Linate è più vicino a Como: ecco perché

Il 26 novembre sarà inaugurato il primo tratto della Metropolitana 4 di Milano. Un enorme passo avanti nella mobilità dei trasporti pubblici per il capoluogo meneghino che porterà benefici in un certo qual modo anche al territorio comasco. Infatti, la M4 collegherà finalmente l'aeroporto di Linate alla zona sud di Milano e questo porta con sé anche la possibilità di un collegamento su ferro tra il Comasco e l'aeroporto milanese. In che modo? E' presto detto.

L'aeroporto di Milano sarà collegato alle principali stazioni capolinea ma sarà raggiungibile anche utilizzando il sistema delle linee S. La linea S11 collega la stazione di Como San Giovanni a quella di Milano Porta Garibaldi. La linea S3 congiunge la stazione di Milano Cadorna a quella di Saronno, percorrendo l'intera ferrovia Milano-Saronno di Ferrovienord. Con la S9 si potrà partire da Saronno o Seregno e arrivare a Linate cambiando alla stazione Milano Forlanini.

Insomma, per farla breve, da Como sarà possibile arrivare a Saronno, cambiare e proseguire fino a Forlanini dove si potrà prendere la M4 e arrivare, finalmente, all'aeroporto di Linate.