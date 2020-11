Da Malpensa non si vola (quasi) più

E' lo scalo più vicino a Como, quello da dove si partiva per molti viaggi inconrtinentali ma non solo. Ma anche Malpensa si deve arrendere alla zona rossa imposta in Lombardia. Non un lockdown, ma quasi. Il più grande aeroporto lombardo ritorna quindi a perdere pezzi dopo i lunghi mesi di stop totale imposti dall'emergenza coronavirus. Dopo la parziale ripresa estiva, il nuovo crollo di settembre e l'ultimo Dpcm che vieta di uscire dalla Lombardia, per lo scalo lombardo la situazione è tornata complicatissima.

Così, a partire da mercoledì 11 novembre saranno chiusi due dei tre satelliti al Terminal 1, l'unico attivo mentre il 2 è ancora chiuso. Stando a quanto appreso, delle strutture che vengono usate solitamente per lo sbarco dei passeggeri, resterà aperta quella centrale - dedicata all'area Schengen -, mentre chiuderanno i satelliti Nord e Sud.

Sembra chiaro che la decisione servirà per cercare di disperdere meno possibile passeggeri e personale e per provare a ridurre i costi di gestione. Che la situazione sia complicata, di nuovo, lo testimonia anche il tabellone di Malpensa, che per mercoledì conta una trentina di voli, molti dei quali saranno vuoti o quasi.

Per effetto dell'ultimo decreto del presidente del consiglio dei ministri, che ha trasformato la Lombardia in zona rossa, chiunque dovrà lasciare la regione, infatti, potrà farlo soltanto per "validi motivi". "A partire dal 6 novembre 2020, gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale della Regione Lombardia sono disciplinati dal Dpcm 3 novembre 2020 e dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020, che autorizza esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute", si legge sul sito di Malpensa.

"È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Per giustificare questi spostamenti sarà necessario esibire una autodichiarazione. Tutti i passeggeri dovranno presentarsi in aeroporto con il modulo di autodichiarazione compilato che verrà controllato dal personale della Polizia di Stato prima di accedere ai controlli di sicurezza", l'avviso di Sea.