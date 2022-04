Si rifiuta di indossare la mascherina sul volo per Malpensa: interviene la polizia e l'aereo parte in ritardo

Tutto era pronto per il decollo sul volo Easyjet Cagliari-Malpensa delle 18 di domenica 3 aprile, tutto tranne un passeggero che si rifiutava di indossare la mascherina Ffp2 che è ancora obblgatoria sui mezzi di trasporto. Hostess e steward hanno provato a convincerlo ma le loro parole non sono servite. L'aereo è rimasto fermo sulla pista per 40 minuti finchè non sono intervenuti gli agenti della polaria. Alla vista dei poliziotti l'uomo si è calmato e si è convinto a indossare la mascherina.