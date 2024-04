Addio alla vecchia fontana dei giardini a lago, avviata la demolizione

Tanto amata da chi ne aveva un ricordo in bianco e nero, tanto che nel 2022 fu avviata una petizione per salvarla. Tuttavia per la vecchia fontana dei giardini a lago, sottoposti già da qualche settimana al cantiere per l'atteso restyling, è arrivato il momento dell'addio. Gli addetti sono infatti al lavoro per avviare la sua demolizione. Nulla di sconvolgente in una città che evidentemente non ha mai avuto una rapporto d'amore con le sue fontane. Basti pensare al caso più recente che ha coinvolto due fontane ben più giovani, quelle di piazza Grimoldi diventate senza troppi indugi delle qualsiasi fioriere che hanno snaturato il senso progettuale di quel contesto.

Insomma sembra proprio che di acqua a Como basti e avanzi quella del lago, visto che anche della fontana dei giardini a lago rimarrà vivo solo il ricordo dei bambini che la utilizzavano anche per le loro prime scalate. Di quella montagnetta intorno alla fontana rimarrà solo la vecchia maschera che non sputava più acqua nella fontanella ormai da anni. Ma almeno qui il sacrificio della fontana servirà, così si spera, a lasciarci qualcosa di bello. Sempre che non ci si dimentichi che nulla resta bello se non ce ne si prende cura. E le fontane, si sa, a Como sono tutte morte di manutenzione mancata.