Addio all'ex sindaco di Cernobbio Giulio Isola, 10 anni al servizio del suo paese: il ricordo dell'amministrazione

E' morto l'ex sindaco di Cernobbio Giulio Isola, 10 anni - dal 1993 al 2003 - vissuti al servizio della bella cittadina rivierasca del Lago di Como. L'attuale amministrazione, guidata da Matteo Monti, gli dedica un ricordo riconoscente.

"Giulio Isola - afferma il primo cittadino Monti che con l’amministrazione comunale esprime un ricordo colmo di gratitudine - è stato una guida sicura, sotto la quale Cernobbio ha vissuto anni sereni. Siamo addolorati per la sua scomparsa del caro sindaco Giulio Isola. Nella sua opera di amministratore si è distinto come esempio e punto di riferimento per tutti: la sua grande dedizione, l’impegno e la presenza costante sul territorio ha fatto sentire ogni cittadino accudito e al sicuro".

Il sindaco Isola, che ha dedicato grande attenzione al tema ambientale, alla tutela della montana e alla cultura, ha realizzato tante opere per la città, come l’emblematica passerella del ponte del torrente Breggia nel 2001. Tutta l’amministrazione si stringe alla famiglia in questo momento di dolore.