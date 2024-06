Sanità in fuga, addio emergenze all'ospedale di Menaggio

Come anticipato in una intervista a ETG, Bertolaso ha affermato che l'ospedale di Menaggio non gestirà più emergenze ma solo i pazienti cronici. Dunque, Il riferimento per le emergenze e i pazienti acuti sarà il presidio di Gravedona ed Uniti.

Una riorganizzazione radicale, annunciata, come detto, dall’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso dopo una visita, nella mattinata di ieri, proprio al Moriggia Pelascini di Gravedona. L’Erba Renaldi, per volere di Regione Lombardia, non sarà più un ospedale per le emergenze ma si andrà a sviluppare una sorta di polo pubblico-privato tra il presidio di Menaggio e quello di Gravedona.