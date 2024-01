Addio ad Alberto Longatti, un grande comasco che ha raccontato la storia della nostra città

Si è spento, ieri, all'età di 92 anni, a causa di un malore Alberto Longatti. Nato a Como nel 1931, Longatti ha scritto per decenni la storia della sua città con una passione mai doma, uomo amato e rispettato da tutti. Giornalista, critico, storico, scrittore e certamente tra i massimi esperti di Sant’Elia al mondo. Ad Alberto Longatti si devono infatti numerosi interventi: dalla curatela di mostre agli articoli e ai saggi, finalizzati alla divulgazione dell’opera dell'illustre concittadino. Nella sua lunghissima carriera Longatti ha pubblicato decine di libri e la sua presenza, il suo contributo in tutti gli ambiti culturali della città non sono mancati sino alla fine di una vita intera dedicata alla sua comunità, resa certamente più ricca dal suo lavoro. Preparato, colto, arguto, attento, un uomo d'altri tempi di cui tutta Como sentirà la mancanza. Ai famigliari, in particolare ai figli Marco e Maria Luisa, le condoglianze di tutta la redazione di QuiComo.