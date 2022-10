L'action movie di Amazon Prime a Como: prorogata di un giorno la selezione delle comparse

Vista l'elevata adesione per le sessioni di casting indette per i giorni 5 e 6 ottobre, si protrarranno fino a venerdì 7 ottobre le selezioni per le comparse locali della puntata di una action comedy americana che andrà in onda sulla piattaforma Amazon Prime Video. Il Comune di Como, che da anni fornisce supporto logistico e operativo a società di produzione cinematografiche, televisive e/o radiofoniche operanti sul territorio, ha messo a disposizione lo Spazio Natta (via Natta 18) per i casting.

Nel rispetto delle normative sanitarie vigenti, si potrà partecipare ai casting solo su appuntamento, prenotando alla mail: extrascastingcomo@gmail.com

Si cercano persone di età compresa tra 18 e 70 anni, visi naturali, gruppi familiari, coppie, persone di nazionalità straniera (Germania, Francia, Gran Bretagna, USA, Africa e Asia), suonatori di fisarmonica, senza tatuaggi troppo visibili.

Per partecipare, è necessario munirsi di mascherina FFP2 e copia fronte/retro del documento di identità, codice fiscale, codice IBAN personale (no deleghe) e, se necessario, del permesso di soggiorno valido. Le riprese della action comedy sono programmate dal 24 ottobre al 21 novembre 2022.

“L’amministrazione comunale, nell’ambito della promozione e valorizzazione del territorio, sostiene gli sforzi compiuti dai settori Comunicazione, Cultura e Turismo a favore delle società di produzione cinematografiche, che proietteranno la nostra città in ogni angolo del globo. È questa un’occasione per i nostri concittadini di partecipare al casting per la action comedy e mettere in luce il loro talento” affermano Enrico Colombo, Assessore alla Cultura, Urbanistica, Mobilità e Trasporti, Marketing territoriale, Eventi e Turismo e Nicoletta Anselmi, Assessore al Personale, Comunicazione e Urp, Rapporti con il Consiglio, Tempi e orari della città.